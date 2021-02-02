Коли і як стартує COVID-вакцинація населення в Україні: МОЗ пояснює

Вакцинація від коронавірусу в Україні орієнтовано почнеться 15 лютого. МОЗ хоче провакцинувати як можна більше українців.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Він зазначив, що Україна входить в глобальну ініціативу COVAX і очікує 8 млн доз вакцин в середині лютого.

"117 тисяч доз прийде від одного виробника, від 2,2 млн до 3,8 млн доз буде ритмічно постачатись з лютого до кінця другого кварталу", - розповів він.

Також Україна планує попросити збільшення кількості доз вакцин, які може направити COVAX, ще на 8 млн.

"На цьому тижні вкладемо інші контакти для забезпечення вакцин до кінця 2021 року", - розповів Степанов.

На першому етапі планують вакцинувати всіх медпрацівників, працівників лабораторних центрів, пояснив міністр.

Вакцинувати будуть мобільні бригади, в які входять медпрацівники, які проводитимуть щеплення. Загальна кількість таких бригад по Україні становитиме 572. На другому етапі буде "кабінет щеплення".

Нагадаємо, сертифікат про вакцинацію від коронавірусу не буде обов'язковим в Україні поки обмежений доступ до вакцин. Однак його зможуть видавати для подорожей в разі необхідності.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не знаходиться в пріоритеті країн для отримання вакцини від коронавірусу.