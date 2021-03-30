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Степанов назвал города, где самая сложная ситуация с COVID

Новина українською → Киев, Вторник 30 марта 2021 20:25
Степанов назвал города, где самая сложная ситуация с COVID Фото: Максим Степанов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Украине наиболее сложная ситуация с коронавирусом, в частности, с заполненностью больниц сложилась в Киеве и в Одессе. При этом ситуация с COVID-19 полностью стабилизировалась в Ивано-Франковской области.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире "Украина 24".

"Мне кажется, что в Киеве достаточно тяжелая ситуация, действительно тяжелая ситуация также в Одессе. В Киеве мы добавляем сейчас кровати, в частности в Академии медицинских наук мы отфинансируем 500 коек", - заявил он.

Министр отметил, что для того, чтобы стабилизировать ситуацию, необходимо придерживаться карантинных ограничений.

"Чтобы эта ситуация выровнялась, и у нас уже есть пример, который я постоянно привожу - надо просто соблюдать введенные жесткие карантинные ограничения - мы полностью стабилизировали ситуацию в Ивано-Франковской области, а она полыхала. Когда мы видели там темпы роста, то было жутко", - подчеркнул он.

Напомним, в Украине подтвердили более 10,5 тысячи новых случаев COVID. При этом госпитализировали 2597 человек, летальных случаев - 286, выздоровели 3576 пациентов.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине пятую неделю подряд наблюдается рост госпитализаций из-за коронавируса. По его словам, в Украине заняты уже более 44 тысяч кроватей. Всего введено чуть больше 75 тысяч коек.

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