ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

COVID-статистика в Украине: более 10,5 тысячи новых случаев и 286 смертей

Новина українською → Украина, Вторник 30 марта 2021 08:17
COVID-статистика в Украине: более 10,5 тысячи новых случаев и 286 смертей Фото: за сутки количество новых случаев выросло более чем на 2 тысяч (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине за прошедшие сутки коронавирусом заразились еще 10 533 человека. Больше всего заражений в Киеве, Львовской и Киевской областях.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Среди заболевших 367 детей и 250 медработников. За сутки госпитализировали 2597 человек, летальных случаев - 286, выздоровели - 3576 пациентов.

Больше всего случаев подтвердили в Киеве (1422), Львовской (961), Киевской (934), Харьковской (762) и Одесской (721) областях.

Всего за вчера провели 96 947 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 50 836, методом ИФА - 19 130, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 26 981.

С начала пандемии в стране заразились 1 млн 662 тысяч 942 человека, выздоровели - 1 млн 307 тысяч 76, летальных случаев 32 418, активными больными остаются 355 866 пациентов.

Ранее РБК-Украина писало, что Минздрав прогнозирует ухудшение ситуации с COVID в стране минимум до 15 апреля.

Также глава профильного комитета Рады Михаил Радуцкий сообщал, что мутации коронавируса могут провоцировать новые волны эпидемии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Министерство здравоохранения Украины COVID-19 Коронавирус
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19