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Степанов назвав міста, де найскладніша ситуація з COVID

Новость на русском → Київ, Вівторок 30 березня 2021 20:25
Степанов назвав міста, де найскладніша ситуація з COVID Фото: Максим Степанов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Україні найбільш складна ситуація з коронавірусом, зокрема, з заповнюваністю лікарень склалася в Києві і в Одесі. При цьому ситуація з COVID-19 повністю стабілізувалася в Івано-Франківській області.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в ефірі "Україна 24".

"Мені здається, що в Києві досить важка ситуація, дійсно важка ситуація також в Одесі. В Києві ми додаємо зараз ліжка, зокрема в Академії медичних наук ми відфинансуємо 500 ліжок", - заявив він.

Міністр зазначив, що для того, щоб стабілізувати ситуацію, необхідно дотримуватись карантинних обмежень.

"Щоб ця ситуація вирівнялася, і у нас вже є приклад, який я постійно привожу - треба просто дотримуватися введені жорсткі карантинні обмеження - ми повністю стабілізували ситуацію в Івано-Франківській області, а вона палала. Коли ми бачили там темпи зростання, то було жахливо", - підкреслив він.

Нагадаємо, в Україні підтвердили понад 10,5 тисячі нових випадків COVID. При цьому госпіталізували 2597 осіб, летальних випадків - 286, одужали 3576 пацієнтів.

Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні п'ятий тиждень поспіль спостерігається зростання госпіталізацій через коронавірус. За його словами, в Україні зайняті вже понад 44 тисяч ліжок. Всього введено трохи понад 75 тисяч ліжок.

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