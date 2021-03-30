Степанов назвав міста, де найскладніша ситуація з COVID

В Україні найбільш складна ситуація з коронавірусом, зокрема, з заповнюваністю лікарень склалася в Києві і в Одесі. При цьому ситуація з COVID-19 повністю стабілізувалася в Івано-Франківській області.

"Мені здається, що в Києві досить важка ситуація, дійсно важка ситуація також в Одесі. В Києві ми додаємо зараз ліжка, зокрема в Академії медичних наук ми відфинансуємо 500 ліжок", - заявив він.

Міністр зазначив, що для того, щоб стабілізувати ситуацію, необхідно дотримуватись карантинних обмежень.

"Щоб ця ситуація вирівнялася, і у нас вже є приклад, який я постійно привожу - треба просто дотримуватися введені жорсткі карантинні обмеження - ми повністю стабілізували ситуацію в Івано-Франківській області, а вона палала. Коли ми бачили там темпи зростання, то було жахливо", - підкреслив він.