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Степанов назвал регионы, которые могут попасть в "красную" зону карантина

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине сложная ситуация с коронавирусом в западных регионах. В частности, во Львовской области растет количество случаев COVID-19.

Об этом сообщил журналистам под Радой министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Вместе с тем, министр рассказал, что улучшилась ситуация в Ивано-Франковской области.

"У нас сложная ситуация в западных областях. Во Львовской области начался рост (COVID-случаев, - ред.). В том числе в Харьковской области, но пока все контролируемо. В Николаевской области есть по одному из показателей. То есть все те области, которые находятся в "оранжевой" зоне", - ответил он на вопрос о том, какие области на грани попадания в "красную" зону.

Отметим, сейчас в "красной зоне" остаются Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

Напомним, завтра в Киеве вводят строгие карантинные ограничения, они продлятся до 9 апреля включительно.

Также в Сумах решили ввести двухнедельный "тайм-аут", чтобы избежать попадания в "красную" зону карантина.

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