RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Степанов назвав регіони, які можуть потрапити в "червону" зону карантину

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні складна ситуація з коронавірусом у західних регіонах. Зокрема, у Львівській області зростає кількість випадків COVID-19.

Про це повідомив журналістам під Радою міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Разом з тим, міністр розповів, що покращилась ситуація в Івано-Франківській області.

"В нас є складна ситуація в західних областях. У Львівській області почалось зростання (COVID-випадків, - ред.). В тому числі у Харківській області, але поки все контрольовано. В Миколаївській області є по одному з показників. Тобто всі ті області, які перебувають у "помаранчевій" зоні", - відповів він на питання про те, які області на межі потрапляння до "червоної" зони.

Зазначимо, зараз у "червоній зоні" залишаються Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області.

Нагадаємо, завтра в Києві вводять сурові карантинні обмеження, вони триватимуть до 9 квітня включно.

Також у Сумах вирішили запровадити двотижневий "тайм-аут", щоб уникнути потрапляння в "червону" зону карантину.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКарантин
Читайте також
Жорсткий карантин в Чернігові поки не планують вводити
Взяли паузу: чому у світі припиняють вакцинацію AstraZeneca і як бути Україні
Прогноз погоди