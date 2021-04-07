Степанов назвал сроки первых поставок от Pfizer по прямому контракту  

Первые поставки вакцины Pfizer в Украину ожидаются в течение мая-июня. Речь идет о поставках по прямому контракту на 10 млн доз вакцины от коронавируса.

"Первые партии мы думаем, что получим в течение нескольких месяцев. То есть, мы рассчитываем, что в мае по этому контракту уже должны получить первые дозы. То есть, май-июнь, скажем так", - заявил Степанов.

Он также добавил, что контракт предусматривает поставку всех 10 млн доз в течение 2021 года.