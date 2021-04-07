Степанов назвав терміни перших поставок від Pfizer за прямим контрактом

Перші поставки вакцини Pfizer до України очікуються протягом травня-червня. Мова йде про поставки за прямим контрактом на 10 млн доз вакцини від коронавірусу.
Про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"Перші партії ми думаємо, що отримаємо протягом декількох місяців. Тобто, ми розраховуємо, що в травні за цим контрактом вже повинні отримати перші дози. Тобто, травень-червень, скажімо так", - заявив Степанов.
Він також додав, що контракт передбачає поставку всіх 10 млн доз протягом 2021 року.
Нагадаємо, вчора стало відомо, що Україна домовилася про 10 млн доз вакцини Pfizer.
"Сьогодні дуже важливий день для України і для українців - ми сьогодні нарешті підписали важливий контракт з компанією Pfizer на поставку 10 мільйонів доз вакцини Pfizer", - зазначив президент України Володимир Зеленський.
На сьогодні українська сторона законтрактувала 24 млн доз вакцин різних виробників, і, на думку прем'єра Дениса Шмигаля, цього вистачить для вакцинації всіх охочих.