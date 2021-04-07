Степанов назвав терміни перших поставок від Pfizer за прямим контрактом

Перші поставки вакцини Pfizer до України очікуються протягом травня-червня. Мова йде про поставки за прямим контрактом на 10 млн доз вакцини від коронавірусу.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Перші партії ми думаємо, що отримаємо протягом декількох місяців. Тобто, ми розраховуємо, що в травні за цим контрактом вже повинні отримати перші дози. Тобто, травень-червень, скажімо так", - заявив Степанов.

Він також додав, що контракт передбачає поставку всіх 10 млн доз протягом 2021 року.