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Степанов назвал условие введения локдауна в Украине

Автор: РБК-Украина

Локдаун в Украине могут ввести, если большее число областей перейдут в "красную зону". Условием является 50-70% регионов, которые максимально ужесточили ограничения.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова".

Глава Минздрава назвал условие, при котором по всей стране может быть введен жесткий карантин.

"Мы будем двигаться в стратегии адаптивного карантина. Если большее 50-70% областей перейдут на красный уровень, тогда мы будем говорить о жестком карантине на территории всей страны", - сказал Степанов, отвечая на вопрос, будет ли в Украине локдаун.

Отметим, что с 24 февраля в Украине действует адаптивный карантин, в рамках которого вся страна поделена на четыре зоны (красная, оранжевая, желтая, зеленая). При этом самые жесткие ограничения действуют в "красной зоне". Здесь, в частности, запрещена работа кафе, ресторанов, кинотеатров, ТРЦ, запрещено движение транспорта (городской транспорт ездит по спецпропускам, а ж/д - только спецрейсы). Школы в "красной зоне" работают дистанционно.

По состоянию на 15 марта, в "красной зоне" в Украине находятся четыре области: Житомирская, Черновицкая, Ивано-Франковская и Закарпатская.

Напомним, в Украине школы идут на каникулы или дистанционное обучение. Стало известно, какая ситуация по областях.

Ранее мы писали, что Львов близок к красной зоне карантина.

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