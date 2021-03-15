RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Степанов назвав умову введення локдауна в Україні

Автор: РБК-Україна

Локдаун в Україні можуть ввести, якщо велика кількість областей перейдуть в "червону зону". Умовою є 50-70% регіонів, які максимально посилили обмеження.

Про це повідомив голова Моз Максим Степанов в ефірі програми "Свобода слова".

Глава Мінздраву назвав умову, за якої по всій країні може бути введено жорсткий карантин.

"Ми будемо рухатися в стратегії адаптивного карантину. Якщо більше 50-70% областей перейдуть на червоний рівень, тоді ми будемо говорити про жорсткий карантин на всій території країни", - сказав Степанов, відповідаючи на питання, чи буде в Україні локдаун.

Зазначимо, що з 24 лютого в Україні діє адаптований карантин, в рамках якого вся країна поділена на чотири зони (червона, оранжева, жовта, зелена). При цьому найжорсткіші обмеження діють в "червоній зоні". Тут, зокрема, заборонено роботу кафе, ресторанів, кінотеатрів, ТРЦ, заборонено рух транспорту (міський транспорт їздить по спецперепустками, а ж/д - тільки спецрейси). Школи в "червоній зоні" працюють дистанційно.

Станом на 15 березня, в "червоній зоні" в Україні знаходяться чотири області: Житомирська, Чернівецька, Івано-Франківська та Закарпатська.

Нагадаємо, в Україні школи йдуть на канікули або дистанційне навчання. Стало відомо, яка ситуація по областях.

Раніше ми писали, що Львів близький до червоної зони карантину.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус
Читайте також
Ляшко: в Україні з точки зору епідеміології друга хвиля COVID
В Україні задіяли найбільше апаратів ШВЛ з початку пандемії
Прогноз погоди