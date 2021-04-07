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Степанов о новом побочном эффекте AstraZeneca: ждем официальный документ

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр здравоохранения Максим Степанов отреагировал на сообщение о том, что вакцина AstraZeneca в редких случаях может вызвать тромбоз. По его словам, Минздрав будет реагировать только на официальный документ, а не на комментарии.

Об этом речь шла в эфире канала "Украина 24".

Накануне европейское медицинское агентство EMA рекомендовало добавить образование тромбов в перечень возможных редких побочных эффектов вакцины AstraZeneca.

"Мы постоянно коммуницируем с EMA. Как только будет официальное заключение, документ от комитета, а не комментарии, тогда будем смотреть. Прежде всего, на сам текст заключения, и потом уже будем принимать соответствующее решение, исходя из этого вывода", - сказал Степанов.

Министр напомнил, что месяц назад уже на основании комментариев была паника в Украине относительно безопасности применения вакцины, но затем связь AstraZeneca с тромбозом официально опровергли.

"Давайте посмотрим на документ, давайте не фантазировать, давайте просто посмотрим на документ", - ответил Степанов на вопрос о возможной приостановке применения вакцины Covishield в Украине.

В Украине вакцинация населения проводится вакциной Covishield, которая является препаратом компании AstraZeneca, изготовленным на мощностях индийского завода Serum Institute. То есть это та же вакцина, о которой сделали заявление в EMA.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения заявляют, что пока нет конкретных доказательств, что вакцина AstraZeneca может вызвать тромбоз после прививки.

Добавим, что только в Британии выявили 30 случаев тромбоза у людей, которых вакцинировали препаратом AstraZeneca. Случаи тромбоза фиксировали и в других странах Европы, некоторые из них приостанавливали вакцинацию этим препаратом.

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Новости Украины Министерство здравоохранения УкраинывакцинацияМаксим СтепановВакцина от коронавируса
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