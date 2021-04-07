Степанов про новий побічний ефект AstraZeneca: чекаємо на офіційний документ

Напередодні європейське медичне агентство EMA рекомендувало додати утворення тромбів до списку можливих рідкісних побічних ефектів вакцини AstraZeneca.

"Ми постійно комунікуємо з EMA. Як тільки буде офіційний висновок, документ від комітету, а не коментарі, тоді будемо дивитися. Перш за все, на сам текст висновку, і потім вже будемо ухвалювати відповідне рішення, виходячи з цього висновку", - сказав Степанов.

Міністр нагадав, що місяць тому вже на підставі коментарів була паніка в Україні щодо безпечності застосування вакцини, але потім зв'язок AstraZeneca з тромбозом офіційно заперечили.

"Давайте подивимося на документ, давайте не фантазувати, давайте просто подивимося на документ", - відповів Степанов на питання про можливу призупинку застосування вакцини Covishield в Україні.

В Україні вакцинація населення проводиться вакциною Covishield, яка є препаратом компанії AstraZeneca, виготовленим на потужностях індійського заводу Serum Institute. Тобто це та ж сама вакцина, про яку зробили заяву в EMA.