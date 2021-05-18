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Степанов объяснил, почему Украина не покупает COVID-вакцину Moderna

Новина українською →
Украина, Вторник 18 мая 2021 22:41
Степанов объяснил, почему Украина не покупает COVID-вакцину Moderna Фото: Максим Степанов, уволенный глава Минздрава (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Уволенный парламентом с должности министра здравоохранения Максим Степанов пояснил, почему среди вакцин от коронавируса, которые законтрактовала Украина, нет вакцины Moderna. По его словам, украинскую сторону не устроили предложенные разработчиком условия.

Об этом речь шла в эфире канала " Украина 24".

Как рассказал Степанов, министерство контактировало с компанией Moderna, но переговоры никуда не продвинулись.

"Те условия, которые они предложили, нас полностью не устраивали. Мы общались с двумя американскими компаниями - Pfizer и Moderna, но с Moderna никуда не продвинулись, потому что сроки поставки, объемы, которые нам предложили, были неприемлемы. Я уже не говорю о ценах", - сказал он.

Напомним, сегодня Рада поддержала предложение премьера об увольнении Степанова с должности главы Минздрава.

Как объяснял премьер Денис Шмыгаль, увольнение Степанова он решил инициировать из-за проблем с закупкой COVID-вакцин и вакцинацией населения.

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