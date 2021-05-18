Степанов пояснив, чому Україна не купує COVID-вакцину Moderna
Звільнений парламентом з посади міністра охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, чому серед вакцин від коронавірусу, які законтрактувала Україна, немає вакцини Moderna. За його словами, українську сторону не влаштували запропоновані розробником умови.
Як розповів Степанов, міністерство контактувало з компанією Moderna, але переговори нікуди не просунулися.
"Ті умови, які вони запропонували, нас повністю не влаштовували. Ми спілкувалися з двома американськими компаніями - Pfizer і Moderna, але з Moderna нікуди не просунулися, тому що терміни постачання, обсяги, які нам запропонували, були неприйнятні. Я вже не кажу про ціни", - сказав він.
Нагадаємо, сьогодні Рада підтримала пропозицію прем'єра про звільнення Степанова з посади глави МОЗ.
Як пояснював прем'єр Денис Шмигаль, звільнення Степанова він вирішив ініціювати через проблеми з закупівлею COVID-вакцин та вакцинацією населення.