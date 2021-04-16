Степанов о паспортах вакцинации в Украине: мы готовы к любому развитию событий

Министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал введение паспортов вакцинации в Украине . Он заявил о готовности государства к любому развитию событий.

Об этом глава Минздрава заявил в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.

"Что касается паспортов вакцинации... в постоянном режиме специалисты Минздрава со специалистами Минцифры прорабатывают данные... Мы полностью готовы к любому развитию событий... E-Health готова к выгрузке любых данных", - сказал министр.

По его словам, важна и дискуссия относительно использования таких паспортов внутри страны.