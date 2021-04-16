Степанов о паспортах вакцинации в Украине: мы готовы к любому развитию событий

Министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал введение паспортов вакцинации в Украине. Он заявил о готовности государства к любому развитию событий.
"Что касается паспортов вакцинации... в постоянном режиме специалисты Минздрава со специалистами Минцифры прорабатывают данные... Мы полностью готовы к любому развитию событий... E-Health готова к выгрузке любых данных", - сказал министр.
По его словам, важна и дискуссия относительно использования таких паспортов внутри страны.
Напомним, вчера Степанов заявил, что COVID-паспорт могут интегрировать в мобильное приложение "Дия".
Как писало РБК-Украина, страны ЕС официально договорились о введении COVID-паспортов. В Евросоюзе считают, что это станет шагом к восстановлению туризма этим летом.
Позже в Еврокомиссии рассказали, что европейские COVID-паспорта будут введены до июня этого года.