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Степанов о паспортах вакцинации в Украине: мы готовы к любому развитию событий

Автор: Юлия Струк

Министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал введение паспортов вакцинации в Украине. Он заявил о готовности государства к любому развитию событий.

Об этом глава Минздрава заявил в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.

"Что касается паспортов вакцинации... в постоянном режиме специалисты Минздрава со специалистами Минцифры прорабатывают данные... Мы полностью готовы к любому развитию событий... E-Health готова к выгрузке любых данных", - сказал министр.

По его словам, важна и дискуссия относительно использования таких паспортов внутри страны.

Напомним, вчера Степанов заявил, что COVID-паспорт могут интегрировать в мобильное приложение "Дия".

Как писало РБК-Украина, страны ЕС официально договорились о введении COVID-паспортов. В Евросоюзе считают, что это станет шагом к восстановлению туризма этим летом.

Позже в Еврокомиссии рассказали, что европейские COVID-паспорта будут введены до июня этого года.

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Новости Украины вакцинацияМаксим СтепановКоронавирус
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