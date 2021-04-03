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Степанов: пока в мире идет война за вакцины, Украина должна начать вырабатывать свою

Автор: Инна Собора

Сейчас в мире идет борьба за получение вакцин от коронавируса. Поэтому Украина должна производить свой препарат.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в своем Facebook.

Он отметил, что украинская вакцина может быть дороже, однако ее производство - вопрос национальной безопасности.

"Сегодня, когда в мире идет настоящая война за вакцины, когда правительства стран налагают запрет на экспорт законтрактованных и проплаченных нами партий вакцин, выход один - начать производить свою", - сказал Степанов.

По его словам, для начала производства вакцин на территории Украины необходимо внести изменения в законодательство и предоставить приоритет при госзаказе украинским фармпроизводителям.

"Они готовы вкладывать в это средства, но им нужны гарантии, что государство будет покупать именно у них, потому что конкурировать с крупными фармпроизводителями по цене они не смогут", - сказал министр.

Напомним, в феврале главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщал, что в Украине есть разработанная программа по восстановлению фармацевтического производства вакцин. Сейчас она находится на утверждении.

Ранее Степанов заявил, что Украина уже заключила контракты на поставки 22 млн доз вакцин от коронавируса. В ближайшие дни ожидаются контракты еще на 15 млн доз.

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Новости Украины производствоВакцина от коронавируса
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