Степанов: пока в мире идет война за вакцины, Украина должна начать вырабатывать свою

Сейчас в мире идет борьба за получение вакцин от коронавируса. Поэтому Украина должна производить свой препарат.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в своем Facebook.
Он отметил, что украинская вакцина может быть дороже, однако ее производство - вопрос национальной безопасности.
"Сегодня, когда в мире идет настоящая война за вакцины, когда правительства стран налагают запрет на экспорт законтрактованных и проплаченных нами партий вакцин, выход один - начать производить свою", - сказал Степанов.
По его словам, для начала производства вакцин на территории Украины необходимо внести изменения в законодательство и предоставить приоритет при госзаказе украинским фармпроизводителям.
"Они готовы вкладывать в это средства, но им нужны гарантии, что государство будет покупать именно у них, потому что конкурировать с крупными фармпроизводителями по цене они не смогут", - сказал министр.
Напомним, в феврале главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщал, что в Украине есть разработанная программа по восстановлению фармацевтического производства вакцин. Сейчас она находится на утверждении.
Ранее Степанов заявил, что Украина уже заключила контракты на поставки 22 млн доз вакцин от коронавируса. В ближайшие дни ожидаются контракты еще на 15 млн доз.