Степанов: пока в мире идет война за вакцины, Украина должна начать вырабатывать свою

Он отметил, что украинская вакцина может быть дороже, однако ее производство - вопрос национальной безопасности.

"Сегодня, когда в мире идет настоящая война за вакцины, когда правительства стран налагают запрет на экспорт законтрактованных и проплаченных нами партий вакцин, выход один - начать производить свою", - сказал Степанов.

По его словам, для начала производства вакцин на территории Украины необходимо внести изменения в законодательство и предоставить приоритет при госзаказе украинским фармпроизводителям.

"Они готовы вкладывать в это средства, но им нужны гарантии, что государство будет покупать именно у них, потому что конкурировать с крупными фармпроизводителями по цене они не смогут", - сказал министр.