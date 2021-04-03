Степанов: поки в світі йде війна за вакцини, Україна повинна почати виробляти свою

Він зазначив, що українська вакцина може бути дорожчою, однак її виробництво - питання національної безпеки.

"Сьогодні, коли в світі йде справжня війна за вакцини, коли уряди країн накладають заборони на експорт законтрактованих і проплачених нами партій вакцин, вихід один - почати виробляти свою", - сказав Степанов.

За його словами, для початку виробництва вакцин на території України необхідно внести зміни до законодавства і надати пріоритет при держзамовленні українським фармвиробникам.

"Вони готові вкладати в це кошти, але їм потрібні гарантії – що держава буде купувати саме в них, бо конкурувати з великими фармвиробниками по ціні вони не зможуть", - сказав міністр.