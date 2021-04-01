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Степанов: Украина уже заключила контракты на поставку 22 млн доз вакцин

Автор: Инна Собора

Украина уже заключила контракты на поставки 22 млн доз вакцин от коронавируса. В ближайшие дни ожидаются контракты еще на 15 млн доз.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Украина 24".

По его словам, в Украине достаточно вакцины, чтобы до конца года сделать прививки большей части населения. Он также сообщил, о каком именно количестве доз уже договорились с производителями вакцин.

"Если вместе с COVAX, то это 22 млн доз (вакцин, - ред.). Это то, что уже подписано, часть проплачена. В зависимости от условий контракта. И я думаю, что в ближайшие дни мы заключим (контракты, - ред.) на еще 15 млн доз", - сказал Степанов.

В то же время, он добавил, что по условиям контрактов, не может называть, о поставках каких именно вакцин удалось договориться, а также пока не может называть сроки.

Как писало РБК-Украина, в Украине 25 марта прибыла первая партия вакцины CoronaVac разработки Sinovac. В Киев доставили 215 тысяч доз препарата и сейчас он проходит проверку перед отправкой в регионы.

Ранее Украина также получила вакцину AstraZeneca.

РБК-Украина писало, что глобальная инициатива COVAX сообщила Министерству здравохранения Украины о выделении дополнительных 947 700 доз вакцины против COVID-19 производства Pfizer-BioNTech.

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Новости Украины ВакцинаМаксим Степанов
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