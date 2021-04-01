Степанов: Україна вже заключила контракти на поставку 22 млн доз вакцин

Україна вже заключила контракти на поставки 22 млн доз вакцин від коронавіруса. Найближчими днями очікуються контракти на ще 15 млн доз.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі "Україна 24".
За його словами, в Україні буде достатньо вакцини, щоб до кінця року зробити щеплення більшій частині населення. Він також повідомив, про яку саме кількість доз вже домовилися з виробниками вакцин.
"Якщо разом з COVAX, то це 22 млн (доз вакцин, - ред.). Це те, що вже підписано, проплачено частину. В залежності від умов контракту. І я думаю, що найближчими днями ми заключимо (контракти, - ред.) на ще 15 млн доз", - сказав Степанов.
Натомість, він додав, що за умовами контрактів, не може називати, про поставки яких саме вакцин вдалося домовитися, а також поки не може називати терміни.
Як писало РБК-Україна, в Україну 25 березня прибула перша партія вакцини CoronaVac розробки Sinovac. До Києва доставили 215 тисяч доз препарату і зараз він проходить перевірку перед відправленням у регіони.
Раніше Україна також отримала вакцину AstraZeneca.
РБК-Україна писало, що глобальна ініціатива COVAX повідомила Міністерству охорони здоров’я України про виділення додаткових 947 700 доз вакцини проти COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech.