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Степанов: вакцина Pfizer приедет в конце февраля, AstraZeneca до конца недели

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что до конца этой недели в Украину прибудет первая партия вакцины AstraZeneca, которую Минздрав заказал в Индии. Украина ожидает на 500 тысяч доз COVID-вакцины AstraZeneca.

Об этом шла речь в эфире "Украина 24".

В то же время, по словам министра, поставки вакцин от коронавируса в Украину в рамках механизма COVAX начнутся в конце февраля.

"Из тех сообщений, которые мы получили от COVAX, мы рассчитываем на конец февраля поставку этих 117 доз (вакцины Pfizer - ред.). Что касается AstraZeneca, первых этих 500 тысяч доз, которые должны прибыть, я думаю до конца недели они должны быть в Украине", - рассказал он.

Министр добавил, что поставками вакцины в Украину занимается компания Crown Agents.

"Там чисто вопрос логистики. Занимается этим компания Crown Agents. Мы на постоянной связи находимся с Serum Institute", - сказал Степанов.

Напомним, сегодня издание The Guardian рассказало, что после одобрения применения вакцины AstraZeneca Всемирная организация здравоохранения планирует начать поставки по COVAX конце февраля.

Как писало РБК-Украина, сначала в Минздраве планировали начать вакцинацию после 15 февраля, почему Украина до сих пор не получила вакцины - в материале РБК-Украина.

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Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныМаксим Степановвакцина от коронавируса
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