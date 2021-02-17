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Степанов: вакцина Pfizer приїде наприкінці лютого, AstraZeneca до кінця тижня

Автор: Дмитро Левицький

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевнив, що до кінця цього тижня в Україну прибуде перша партія вакцини AstraZeneca, яку МОЗ замовив в Індії. Україна очікує на 500 тисяч доз COVID-вакцини AstraZeneca.

Про це йшлося в ефірі "Україна 24".

Водночас, за словами міністра, поставки вакцин від коронавірусу в Україну в рамках механізму COVAX почнуться наприкінці лютого.

"З тих повідомлень, які ми отримали від COVAX, ми розраховуємо на кінець лютого поставку цих 117 доз (вакцини Pfizer - ред.). Що стосується AstraZeneca, перших цих 500 тисяч доз, які мають прибути, я думаю до кінця тижня вони повинні бути в Україні", - розповів він.

Міністр додав, що поставками вакцини в Україну займається компанія Crown Agents.

"Там суто питання логістики. Займається цим компанія Crown Agents. Ми на постійному звязку перебуваємо з Serum Institute", - сказав Степанов.

Нагадаємо, сьогодні видання The Guardian розповіло, що після схвалення застосування вакцини AstraZeneca Всесвітня організація охорони здоров'я планує почати поставки по COVAX наприкінці лютого.

Як писало РБК-Україна, спочатку в МОЗ планували почати вакцинацію після 15 лютого, чому Україна досі не отримала вакцини - в матеріалі РБК-Україна.

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниМаксим Степановвакцина від коронавірусу
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