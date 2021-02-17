Степанов: вакцина Pfizer приїде наприкінці лютого, AstraZeneca до кінця тижня

Водночас, за словами міністра, поставки вакцин від коронавірусу в Україну в рамках механізму COVAX почнуться наприкінці лютого.

"З тих повідомлень, які ми отримали від COVAX, ми розраховуємо на кінець лютого поставку цих 117 доз (вакцини Pfizer - ред.). Що стосується AstraZeneca, перших цих 500 тисяч доз, які мають прибути, я думаю до кінця тижня вони повинні бути в Україні", - розповів він.

Міністр додав, що поставками вакцини в Україну займається компанія Crown Agents.

"Там суто питання логістики. Займається цим компанія Crown Agents. Ми на постійному звязку перебуваємо з Serum Institute", - сказав Степанов.