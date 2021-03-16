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Степанов о возможности отказа от AstraZeneca: нужно дождаться официальных исследований

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр здравоохранения Максим Степанов пока не видит оснований для отказа от использования в Украине вакцины Covishield компании AstraZeneca. По его словам, официального подтверждения связи между тромбозом и вакцинацией пока нет.

Об этом шла речь в эфире телеканала "Украина 24".

Как рассказал Степанов, на 17 миллионов вакцинированных в мире людей было зафиксировано всего 37 случаев тромбозов.

"На сегодня нет ни одного подтверждения связи между вакцинацией и тромбозом. Есть исследования, которые проводят европейский регулятор и ВОЗ, но никакого подтверждения пока нет. Есть люди, у которых тромбоз независимо от вакцинации. Я считаю, что нужно дождаться медицинских исследований и уже потом делать выводы", - сказал он.

Министр добавил, что польза от вакцинации от коронавируса все же "превышает любые реакции и побочные эффекты".

Напомним, ряд стран мира отказались от применения вакцины AstraZeneca в рамках "меры предосторожности". На такой шаг пошли из-за случаев тромбоза у вакцинированных людей.

В то же время в украинском парламенте сказали, что Украине пока рано отказываться от этой COVID-вакцины.

Добавим, разработчики вакцины AstraZeneca заверили в безопасности препарата.

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Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныМаксим Степановвакцина от коронавируса
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