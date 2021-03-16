RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Степанов про можливість відмови від AstraZeneca: потрібно дочекатися офіційних досліджень

Автор: Дмитро Левицький

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов поки не бачить підстав для відмови від використання в Україні вакцини Covishield компанії AstraZeneca. За його словами, офіційного підтвердження зв'язку між тромбозом та вакцинацією поки що немає.

Про це йшлося в ефірі телеканалу "Україна 24".

Як розповів Степанов, на 17 мільйонів вакцинованих у світі людей було зафіксовано всього 37 випадків тромбозів.

"На сьогодні немає жодного підтвердження зв'язку між вакцинацією та тромбозом. Є дослідження, які проводять європейський регулятор та ВООЗ, але жодного підтвердження поки немає. Є люди у яких тромбоз незалежно від вакцинації. Я вважаю, що потрібно дочекатися медичних досліджень і вже потім робити висновки", - сказав він.

Міністр додав, що користь від вакцинації від коронавірусу все ж "перевищує будь-які реакції та побічні ефекти".

Нагадаємо, низка країн світу відмовилася від застосування вакцини AstraZeneca в рамках "запобіжного заходу". На такий крок пішли через випадки тромбозу у вакцинованих людей.

Водночас в українському парламенті сказали, що Україні поки рано відмовлятися від цієї COVID-вакцини.

Додамо, розробники вакцини AstraZeneca запевнили в безпечності препарату.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниМаксим Степановвакцина від коронавірусу
Читайте також
ВООЗ очікує на появу вакцин від COVID нового покоління: уколи будуть не потрібні
Україна очікує нову партію вакцини AstraZeneca, - Степанов
Прогноз погоди