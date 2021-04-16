Степанов: задержка поставок не повлияет на выполнение плана вакцинации

Министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что в Украине до конца 2021 года вакцинируют от коронавируса половину взрослого населения. По его словам, проблемы с поставками вакцин не повлияют на выполнение плана.

Об этом шла речь в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Мы вакцинируем большинство населения Украины. Я не говорю о 70%, но уже точно знаю, что около 50% взрослого населения Украины в 2021 году будут вакцинированы. Даже с задержкой, которая сейчас происходит, по этим контрактам будут осуществлены поставки", - сказал министр.

Степанов отметил, что Украина ожидает, что в июле начнутся поставки вакцин от компаний Pfizer и Novavax. Украина законтрактовала по 10 млн доз этих вакцин.

"Она (вакцина - ред.) начнет поступать с июля этого года. Начнет поступать по 2 млн доз вакцин ежемесячно. Произошел форс-мажор, но он не от нас зависит", - добавил он.

Напомним, сегодня Степанов заявил, что Украина по заключенным контрактам должна была получить уже почти 4 млн доз вакцин от коронавируса, но поставки задерживаются. Министр отметил, что такая ситуация наблюдается во всем мире, а не только в Украине.

Добавим, сегодня в Украине прибыли 117 тысяч доз вакцины Pfizer в рамках инициативы COVAX. Также сегодня стало известно, когда ждать следующие партии вакцины от COVAX.

Сегодня в новом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" эксперты в студии обсуждают возможность нового нападения России на Украину, а также то, кто должен нести ответственность за преодоление пандемии коронавируса: президент, правительство или местные власти. Среди спикеров - Максим Степанов, Леонид Кравчук, Сергей Притула и другие.

Выпуск ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" от 16 апреля

Заметим, что в речах Путина и Козака постоянно звучит название боснийского города Сребреница, где 26 лет назад солдаты армии Республики Сербской, которую поддерживала Россия, убили более семи тысяч мусульман. "Донбасская Сребреница" может стать поводом для российского военного вмешательства. Стоит ожидать провокаций.



Напомним, в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников о выполнении Минских договоренностей и переговорах с РФ.



Кроме того, Резников рассказал, почему санкции СНБО против контрабандистов надо считать борьбой с терроризмом.



Также врач-анестезиолог медицинского центра "Рамат Авив" Борис Бриль сравнил локдауны в Израиле и Украине, вакцинацию в двух странах, а также протоколы лечения больных COVID.



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