В ЮНИСЕФ рассказали, когда Украина получит следующую партию вакцины от COVAX

В ЮНИСЕФ спрогнозировали сроки поставок следующей партии вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX . Это может произойти в конце апреля или в начале мая.

Об этом заявила на брифинге глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер.

"Следующую партию (вакцины от COVAX, - ред.) ожидают в конце апреля - начале мая", - сообщил он.

Отметим, сегодня Украина получила первые вакцины от COVID-19 в рамках механизма COVAX. В страну прибыла первая партия вакцины Pfizer.

COVAX - это мировая инициатива, созданная на платформе Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI), с целью ускорения разработки, производства и обеспечения равного доступа к тестам, лечению и вакцинам против COVID-19.

Украина присоединилась к этой инициативе и сможет получить не менее 8 млн доз вакцины от COVID-19.