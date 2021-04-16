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В ЮНИСЕФ рассказали, когда Украина получит следующую партию вакцины от COVAX

Новина українською → Киев, Пятница 16 апреля 2021 11:24
В ЮНИСЕФ рассказали, когда Украина получит следующую партию вакцины от COVAX Фото: когда Украина получит следующую партию вакцины от COVAX (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В ЮНИСЕФ спрогнозировали сроки поставок следующей партии вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX. Это может произойти в конце апреля или в начале мая.

Об этом заявила на брифинге глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер.

"Следующую партию (вакцины от COVAX, - ред.) ожидают в конце апреля - начале мая", - сообщил он.

Отметим, сегодня Украина получила первые вакцины от COVID-19 в рамках механизма COVAX. В страну прибыла первая партия вакцины Pfizer.

COVAX - это мировая инициатива, созданная на платформе Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI), с целью ускорения разработки, производства и обеспечения равного доступа к тестам, лечению и вакцинам против COVID-19.

Украина присоединилась к этой инициативе и сможет получить не менее 8 млн доз вакцины от COVID-19.

Напомним, часть партии вакцины Pfizer завтра поедет в облцентры, первые уколы сделают в воскресенье.

Отметим, сегодня в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса Pfizer. В Минздраве рассказали, кого первым начнут колоть вакциной.

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