Степанов заявил о выходе Украины из третьей волны COVID

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина вышла из третьей волны коронавируса . Уже завтра в Украине не будет ни одного региона в "красной" зоне карантина.

Об этом Степанов написал на своей странице в Facebook .

По его словам, уже сегодня Государственная комиссия ТЭБ и ЧС проведет заседание, на котором Сумская область будет выведена из "красной" зоны эпидемической опасности.

"Наконец могу констатировать, что мы вышли из третьей волны пандемии. С завтрашнего дня в Украине не останется ни одного региона с "красным" уровнем эпидопасности", - написал Степанов.

Министр отметил, что на пике эпидемии в больницах находились 44 тысячи пациентов на кислородной терапии.

"Это были очень сложные 2 месяца… Но мы справились. Преодолели очередную волну COVID-19, но пока не вирус. Поэтому сейчас очень важно не расслабляться, а продолжать придерживаться противоэпидемических правил на выходных", - добавил он.