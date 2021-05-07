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Степанов заявил о выходе Украины из третьей волны COVID

Новина українською → Киев, Пятница 07 мая 2021 11:32
Степанов заявил о выходе Украины из третьей волны COVID Фото: министр здравоохранения Максим Степанов (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина вышла из третьей волны коронавируса. Уже завтра в Украине не будет ни одного региона в "красной" зоне карантина.

Об этом Степанов написал на своей странице в Facebook.

По его словам, уже сегодня Государственная комиссия ТЭБ и ЧС проведет заседание, на котором Сумская область будет выведена из "красной" зоны эпидемической опасности.

"Наконец могу констатировать, что мы вышли из третьей волны пандемии. С завтрашнего дня в Украине не останется ни одного региона с "красным" уровнем эпидопасности", - написал Степанов.

Министр отметил, что на пике эпидемии в больницах находились 44 тысячи пациентов на кислородной терапии.

"Это были очень сложные 2 месяца… Но мы справились. Преодолели очередную волну COVID-19, но пока не вирус. Поэтому сейчас очень важно не расслабляться, а продолжать придерживаться противоэпидемических правил на выходных", - добавил он.

Ранее РБК-Украина писало, что Минздрав готовит представление о выводе Сумской области из "красной" зоны. Это последний регион, который находится в зоне с жестким карантином.

Отметим, по словам главного санврача Виктора Ляшко, в Украине с начала третьей волны COVID в "красную" зону попали 14 областей и Киев. В среднем регионы находились в условиях жесткого карантина 37 дней.

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