Степанов заявив про вихід України з третьої хвилі COVID

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна вийшла з третьої хвилі коронавірусу . Уже завтра в Україні не буде жодного регіону в "червоній" зоні карантину.

Про це Степанов написав на своїй сторінці в Facebook .

За його словами, вже сьогодні Державна комісія ТЕБ та НС проведе засідання, на якому Сумська область буде виведена з "червоної" зони епідемічної небезпеки.

"Нарешті можу констатувати, що ми вийшли з третьої хвилі пандемії. З завтрашнього дня в Україні не залишиться жодного регіону з "червоним" рівнем епіднебезпеки", - написав Степанов.

Міністр зазначив, що на піку епідемії в лікарнях перебувало 44 тисячі пацієнтів на кисневої терапії.

"Це були дуже складні 2 місяці ... Але ми впоралися. Здолали чергову хвилю COVID-19, але поки не вірус. Тому зараз дуже важливо не розслаблятися, а продовжувати дотримуватися протиепідемічних правил на вихідних", - додав він.