Столица Индии столкнулась с четвертой волной COVID. Это может повлиять на поставки вакцин

Индийская столица Дели столкнулся с четвертой волной коронавируса. За минувшие сутки в городе и его окрестностях, где проживает более 30 млн человек, зафиксированы рекордные 10 тысяч случаев заражения.
Об этом заявил главный министр Дели Арвинд Кеджривал, передает издание Amarujala.
По его словам, в случае нехватки в городе больничных коек в Дели будет введен карантин. Сейчас в городе действует запрет только на массовые мероприятия. Он призвал жителей по возможности оставаться дома и соблюдать необходимые санитарные меры.
В Индии вакцинироваться от коронавируса пока могут только люди старше 45 лет. При этом большинство новых заразившихся - люди младше 45 лет.
Кеджривал призвал власти Индии снять возрастные ограничения для вакцинации населения.
Напомним, ранее Индия приостановила экспорт вакцины от коронавируса Covishield. Экспорт возобновят после того, как полностью вакцинируют население Индии.
Позже исполнительный директор компании по производству вакцин Serum Institute Адар Пунавалла заявил, что Индия может возобновить экспорт вакцин от коронавируса к июню. Однако при условии, что в Индии перестанет увеличиваться заболеваемость COVID-19.
Отметим, что в Украине вакцинация началась в конце февраля препаратом индийского производства по технологиям AstraZeneca - Covishield. Украина получила первую партию этой вакцины в размере 500 тысяч доз. В Минздраве заявили, что все они будут использованы для введения первой дозы.