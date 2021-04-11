Столиця Індії зіткнулася з четвертою хвилею COVID. Це може вплинути на постачання вакцин

Індійська столиця Делі зіткнувся з четвертою хвилею коронавірусу. За минулу добу в місті і його околицях, де проживає понад 30 млн осіб, зафіксовані рекордні 10 тисяч випадків зараження.

За його словами, у разі нестачі у місті лікарняних ліжок в Делі буде введено карантин. Зараз в місті діє заборона тільки на масові заходи. Він закликав жителів по можливості залишатися вдома і дотримуватися необхідні санітарні заходи.

В Індії вакцинуватися від коронавірусу поки можуть тільки люди старше 45 років. При цьому більшість нових хворих - люди віком до 45 років.

Кеджривал закликав владу Індії зняти вікові обмеження для вакцинації населення.