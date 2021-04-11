Столиця Індії зіткнулася з четвертою хвилею COVID. Це може вплинути на постачання вакцин

Індійська столиця Делі зіткнувся з четвертою хвилею коронавірусу. За минулу добу в місті і його околицях, де проживає понад 30 млн осіб, зафіксовані рекордні 10 тисяч випадків зараження.
Про це заявив головний міністр Делі Арвінд Кеджривал, передає видання Amarujala.
За його словами, у разі нестачі у місті лікарняних ліжок в Делі буде введено карантин. Зараз в місті діє заборона тільки на масові заходи. Він закликав жителів по можливості залишатися вдома і дотримуватися необхідні санітарні заходи.
В Індії вакцинуватися від коронавірусу поки можуть тільки люди старше 45 років. При цьому більшість нових хворих - люди віком до 45 років.
Кеджривал закликав владу Індії зняти вікові обмеження для вакцинації населення.
Нагадаємо, раніше Індія призупинила експорт вакцини від коронавірусу Covishield. Експорт відновлять після того, як повністю вакцинують населення Індії.
Пізніше виконавчий директор компанії з виробництва вакцин Serum Institute Адар Пунавалла заявив, що Індія може відновити експорт вакцин від коронавірусу до червня. Однак за умови, що в Індії перестане збільшуватися захворюваність COVID-19.
Зазначимо, що в Україні вакцинація почалася в кінці лютого препаратом індійського виробництва за технологіями AstraZeneca - Covishield. Україна отримала першу партію цієї вакцини в розмірі 500 тисяч доз. У МОЗ заявили, що всі вони будуть використані для введення першої дози.