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В столице Индии ослабляют карантин: откроют рынки, закусочные, торговые центры

Автор: Наталья Скороход

В столице Индии Дели заявили о снятии некоторых карантинных ограничений с 14 июня. Там считают, что карантин можно ослабить из-за снижения заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщает ТheРrint.

О снятии карантинных ограничений в Дели заявил главный министр Арвинд Кеджривал. Он считает, что ситуация с Covid в Дели значительно улучшилась.

Согласно новым правилам, в индийской столице заработают закусочные и рестораны с 50-процентной пропускной способностью. Также заработают рынки, торговые центры и рыночные комплексы. Им разрешат работать каждый день с 8:00 до 22:00.

Кеджривал отметил, что в Дели снизилась заболеваемость коронавирусом и это позволяет ослабить карантин. Однако в случае ухудшения ситуации, произойдет ужесточение ограничений.

Напомним, что Индия уже готовится к третьей волне коронавируса. Там для этих целей подготавливают медиков.

Также сообщалось, что Индии будут бесплатно вакцинировать всех взрослых. Об этом заявили в правительстве.

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