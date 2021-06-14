В столице Индии ослабляют карантин: откроют рынки, закусочные, торговые центры

О снятии карантинных ограничений в Дели заявил главный министр Арвинд Кеджривал. Он считает, что ситуация с Covid в Дели значительно улучшилась.

Согласно новым правилам, в индийской столице заработают закусочные и рестораны с 50-процентной пропускной способностью. Также заработают рынки, торговые центры и рыночные комплексы. Им разрешат работать каждый день с 8:00 до 22:00.

Кеджривал отметил, что в Дели снизилась заболеваемость коронавирусом и это позволяет ослабить карантин. Однако в случае ухудшения ситуации, произойдет ужесточение ограничений.