У столиці Індії послаблюють карантин: відкриють ринки, закусочні, торгові центри

Про зняття карантинних обмежень в Делі заявив головний міністр Арвінд Кеджрівал. Він вважає, що ситуація з Covid в Делі значно покращилася.

Згідно з новими правилами, в індійській столиці запрацюють закусочні та ресторани з 50-відсотковою пропускною спроможністю. Також запрацюють ринки, торгові центри та ринкові комплекси. Їм дозволять працювати щодня з 8:00 до 22:00.

Кеджрівал зазначив, що в Делі знизилася захворюваність коронавірусом і це дозволяє послабити карантин. Однак у разі погіршення ситуації, відбудеться посилення обмежень.