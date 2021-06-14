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У столиці Індії послаблюють карантин: відкриють ринки, закусочні, торгові центри

Автор: Наталья Скороход

В столиці Індії Делі заявили про зняття деяких карантинних обмежень з 14 червня. Там вважають, що карантин можна послабити через зниження захворюваності коронавірусом.

Про це повідомляє ТheРrint.

Про зняття карантинних обмежень в Делі заявив головний міністр Арвінд Кеджрівал. Він вважає, що ситуація з Covid в Делі значно покращилася.

Згідно з новими правилами, в індійській столиці запрацюють закусочні та ресторани з 50-відсотковою пропускною спроможністю. Також запрацюють ринки, торгові центри та ринкові комплекси. Їм дозволять працювати щодня з 8:00 до 22:00.

Кеджрівал зазначив, що в Делі знизилася захворюваність коронавірусом і це дозволяє послабити карантин. Однак у разі погіршення ситуації, відбудеться посилення обмежень.

Нагадаємо, що Індія вже готується до третьої хвилі коронавірусу. Там для цих цілей готують медиків.

Також повідомлялося, що Індії будуть безкоштовно вакцинувати всіх дорослих. Про це заявили в уряді.

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