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Столицу Португалии из-за коронавируса закроют на выходные

Автор: Дмитрий Левицкий

В ближайшие выходные въезд в пригород Лиссабона и выезд из него будут под запретом, поскольку в регионе португальской столицы наблюдается вспышка коронавируса. Запрет вступит в силу днем пятницы, 18 июня.

Об этом сообщает Associated Press.

"Мы понимаем, что запрет непрост и что это не то, чего хотят люди, но мы считаем необходимым защитить остальную часть страны", - заявила на брифинге пресс-секретарь португальского правительства.

Запрет не распространяется на рейсы из аэропорта Лиссабона и служебные поездки. Однако на въездах в город будут стоять полицейские пункты контроля, которые будут проверять путешественников.

По мнению экспертов, вспышка коронавируса в регионе Лиссабона связана с распространением штамма "Дельта". В четверг в Лиссабоне зарегистрировали 254 случаев коронавируса, тогда как на остальной территории страны - всего 90.

Городские власти Лиссабона заявили, что с 1 июля начнет открывать центры вакцинации, которые будут работать ежедневно с утра до ночи. Власти Лиссабона таким образом хотят ускорить темпы вакцинации в городе.

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