Столицю Португалії через коронавірус закриють на вихідні

"Ми розуміємо, що заборона непроста і що це не те, чого хочуть люди, але ми вважаємо необхідним захистити решту частину країни", - заявила на брифінгу прес-секретар португальського уряду.

Заборона не поширюється на рейси з аеропорту Лісабона та службові поїздки. Однак на в'їздах до міста стоятимуть поліцейські пункти контролю, які перевірятимуть мандрівників.

На думку експертів, спалах коронавірусу в регіоні Лісабону пов'язаний з поширенням штаму "Дельта". У четвер в Лісабоні зареєстрували 254 випадків коронавірусу, тоді як на решті території країни - всього 90.

Міська влада Лісабону заявила, що з 1 липня почне відкривати центри вакцинації, які працюватимуть щодня з ранку до ночі. Влада Лісабону таким чином хоче прискорити темпи вакцинації в місті.