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Страны G7 сделали заявление о штамме "Омикрон": "Самая большая угроза"

Автор: Наталья Скороход

Страны G7 сделали заявление о новом штамме коронавируса "Омикрон". Они назвали его "самой большой угрозой для текущей глобальной системы здравоохранения".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министров здравоохранения G7.

Инициатором заявления выступила Великобритания, которая и организовала встречу министров здравоохранения "Большой семерки".

В заявлении говорится, что особое внимание министры уделили тревожным событиям, связанным с коронавирусом "Омикрон".

Напомним, что в Китае выяснили, насколько быстро "Омикрон" заражает людей по сравнению с другими штаммами коронавируса. Также там рассказали, от чего зависит тяжесть течения болезни.

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ОмикронКоронавирусG7