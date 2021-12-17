Страны G7 сделали заявление о штамме "Омикрон": "Самая большая угроза"

Страны G7 сделали заявление о новом штамме коронавируса "Омикрон". Они назвали его "самой большой угрозой для текущей глобальной системы здравоохранения".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министров здравоохранения G7.
Инициатором заявления выступила Великобритания, которая и организовала встречу министров здравоохранения "Большой семерки".
В заявлении говорится, что особое внимание министры уделили тревожным событиям, связанным с коронавирусом "Омикрон".
Напомним, что в Китае выяснили, насколько быстро "Омикрон" заражает людей по сравнению с другими штаммами коронавируса. Также там рассказали, от чего зависит тяжесть течения болезни.