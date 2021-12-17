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Країни G7 зробили заяву про штам "Омікрон": "найбільша загроза"

Автор: Наталья Скороход

Країни G7 зробили заяву про новий штам коронавірусу "Омікрон". Вони назвали його "найбільшою загрозою для поточної глобальної системи охорони здоров'я".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністрів охорони здоров'я G7.

Ініціатором заяви виступила Великобританія, яка і організувала зустріч міністрів охорони здоров'я "Великої сімки".

У заяві йдеться, що особливу увагу міністри приділили тривожним подіям, пов'язаним з коронавірусом "Омікрон".

Нагадаємо, що у Китаї з'ясували, наскільки швидко "Омікрон" заражає людей в порівнянні з іншими штамами коронавірусу. Також там розповіли, від чого залежить тяжкість перебігу хвороби.

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ОмикронКоронавірусG7