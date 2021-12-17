Країни G7 зробили заяву про штам "Омікрон": "найбільша загроза"

Країни G7 зробили заяву про новий штам коронавірусу "Омікрон". Вони назвали його "найбільшою загрозою для поточної глобальної системи охорони здоров'я".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністрів охорони здоров'я G7.
Ініціатором заяви виступила Великобританія, яка і організувала зустріч міністрів охорони здоров'я "Великої сімки".
У заяві йдеться, що особливу увагу міністри приділили тривожним подіям, пов'язаним з коронавірусом "Омікрон".
Нагадаємо, що у Китаї з'ясували, наскільки швидко "Омікрон" заражає людей в порівнянні з іншими штамами коронавірусу. Також там розповіли, від чого залежить тяжкість перебігу хвороби.