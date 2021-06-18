Суд обязал AstraZeneca срочно доставить 50 млн доз вакцины в ЕС

Как отмечается на сайте высшего органа исполнительной власти ЕС, AstraZeneca должна выполнить свои обязанности в соответствии с нижеуказанным графиком:

15 млн доз до 26 июля;

20 млн доз до 23 августа;

15 млн доз на 27 сентября;

В частности, в случае несоблюдения этих сроков, компании придется выплатить штраф в размере 10 евро за каждую недоставленную дозу.

Стоит заметить, что решение суда основано на том факте, что AstraZeneca проигнорировала свои договорные обязательства с Европейским Союзом.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, со своей стороны, приветствовала решение суда.

"Это показывает, что наша европейская кампания вакцинации не только приносит пользу нашим гражданам ежедневно. Это также свидетельствует о том, что она была основана на прочной правовой основе", - отметила Урсула фон дер Ляйен.