Суд зобов'язав AstraZeneca терміново доставити 50 млн доз вакцини в ЄС

Як зазначається на сайті вищого органу виконавчої влади ЄС, AstraZeneca повинна виконати свої обов’язки відповідно до нижчевказаного графіка:

15 млн доз до 26 липня;

20 млн доз до 23 серпня;

15 млн доз на 27 вересня;

Зокрема, у разі недотримання цих строків, компанії доведеться виплатити штраф у розмірі 10 євро за кожну недоставлену дозу.

Варто зауважити, що рішення суду засноване на тому факті, що AstraZeneca проігнорувала свої договірні зобов’язання з Європейським Союзом.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, зі свого боку, привітала рішення суду.

"Це показує, що наша європейська кампанія вакцинації не лише приносить користь нашим громадянам щоденно. Це також свідчить про те, що вона була заснована на міцній правовій основі", - відзначила Урсула фон дер Ляйен.