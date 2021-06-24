В Сумах открыли центр вакцинации: будет работать уже в эти выходные

В Сумах открыли центр массовой вакцинации от коронавируса. Прививку можно будет получить на базе Молодежного центра "Романтика".
Об этом сообщил мэр города Александр Лысенко на странице в Facebook.
Все желающие смогут сделать прививку от коронавируса 26, 27 и 28 июня.
Центр вакцинации в "Романтике" будет работать на выходных с 9:00 до 14:00.
"С собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность", - добавил городской голова.
Вакцинация будет осуществляться китайским препаратом CoronaVac.
Напомним, в Министерстве здравоохранения анонсировали, что центры вакцинации получат другую вакцину вместо CoronaVac.