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В Сумах открыли центр вакцинации: будет работать уже в эти выходные

Автор: Дмитрий Левицкий

В Сумах открыли центр массовой вакцинации от коронавируса. Прививку можно будет получить на базе Молодежного центра "Романтика".

Об этом сообщил мэр города Александр Лысенко на странице в Facebook.

Все желающие смогут сделать прививку от коронавируса 26, 27 и 28 июня.

Центр вакцинации в "Романтике" будет работать на выходных с 9:00 до 14:00.

"С собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность", - добавил городской голова.

Вакцинация будет осуществляться китайским препаратом CoronaVac.

Напомним, в Министерстве здравоохранения анонсировали, что центры вакцинации получат другую вакцину вместо CoronaVac.

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СумыВакцинация