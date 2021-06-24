У Сумах відкрили центр вакцинації: працювати вже цими вихідними

У Сумах відкрили центр масової вакцинації від коронавірусу. Щеплення можна буде отримати на базі молодіжного центру "Романтика".
Про це повідомив мер міста Олександр Лисенко на сторінці у Facebook.
Усі охочі зможуть зробити щеплення від коронавірусу 26, 27 та 28 червня.
Центр вакцинації у "Романтиці" працюватиме на вихідних з 9:00 до 14:00.
"З собою необхідно мати документ, що посвідчує особу", - додав міський голова.
Вакцинація буде здійснюватися китайським препаратом CoronaVac.
Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я анонсували, що центри вакцинації отримають іншу вакцину замість CoronaVac.