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В Сумах с сегодняшнего дня ужесточили карантин: что запретили

Автор: Инна Собора

Городская власть Сум приняла решение об усилении карантина на период с 3 по 11 апреля. На это время ввели дополнительные карантинные ограничения.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Отмечается, что срок действия ограничений может быть продлен, если ситуация с заболеваемостью коронавирусом не улучшится.

В частности, с сегодняшнего дня на территории города запрещено:

  • посещение мест отдыха (парков, спортивных площадок, прибрежных полос и тому подобное) с целью отдыха и скопления людей в общественных местах более трех человек.
  • выход из помещений (квартир) и пребывания на территориях общего пользования без одетых защитных масок.
  • посещение всех учреждений образования независимо от формы собственности ее соискателями, кроме детсадов (предполагается работа дежурных групп для детей, в которых родители работают) и внешкольного образования спортивного профиля, воспитанники которых являются участниками спортивных мероприятий.
  • госучреждения, органы исполнительной власти и органы местного самоуправления должны осуществлять прием граждан в онлайн-режиме.
  • руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности рекомендовано перейти, по возможности, на дистанционную форму работы.

Ранее сообщалось, что в Сумах с 22 марта по 5 апреля будет введен "двухнедельный тайм-аут", чтобы отсрочить жесткий локдаун.

Напомним, Чернигов решил усилить карантин с понедельника, 5 апреля. В городе решили ввести проезд в общественном транспорте по пропускам, как это сделали в Киеве.

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