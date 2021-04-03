В Сумах с сегодняшнего дня ужесточили карантин: что запретили

Городская власть Сум приняла решение об усилении карантина на период с 3 по 11 апреля. На это время ввели дополнительные карантинные ограничения.
Об этом сообщает пресс-служба горсовета.
Отмечается, что срок действия ограничений может быть продлен, если ситуация с заболеваемостью коронавирусом не улучшится.
В частности, с сегодняшнего дня на территории города запрещено:
Ранее сообщалось, что в Сумах с 22 марта по 5 апреля будет введен "двухнедельный тайм-аут", чтобы отсрочить жесткий локдаун.
Напомним, Чернигов решил усилить карантин с понедельника, 5 апреля. В городе решили ввести проезд в общественном транспорте по пропускам, как это сделали в Киеве.