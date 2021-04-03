В Сумах с сегодняшнего дня ужесточили карантин: что запретили

Городская власть Сум приняла решение об усилении карантина на период с 3 по 11 апреля. На это время ввели дополнительные карантинные ограничения.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета .

Отмечается, что срок действия ограничений может быть продлен, если ситуация с заболеваемостью коронавирусом не улучшится.

В частности, с сегодняшнего дня на территории города запрещено: