RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Сумах відсьогодні посилили карантин: що заборонили

Автор: Инна Собора

Міська влада Сум прийняла рішення про посилення карантину на період з 3 по 11 квітня. На цей час запровадили додаткові карантинні обмеження.

Про це повідомляє прес-служба міськради.

Зазначається, що термін дії обмежень може бути продовжений, якщо ситуація з захворюваністю на коронавірус не покращиться.

Зокрема, відсьогодні на території міста заборонено:

  • відвідування місць відпочинку (парків, спортивних майданчиків, прибережних смуг тощо) з метою відпочинку та скупчення людей у громадських місцях понад три особи.
  • вихід із приміщень (помешкань) та перебування на територіях загального користування без вдягнених захисних масок.
  • відвідування всіх закладів освіти незалежно від форми власності її здобувачами, крім дитсадків (передбачається робота чергових груп для дітей, в яких батьки працюють) і позашкільної освіти спортивного профілю, вихованці яких є учасниками спортивних заходів.
  • держустанови, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування повинні здійснювати прийом громадян в онлайн-режимі.
  • керівникам підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності рекомендовано перейти, за можливості, на дистанційну форму роботи.

Раніше повідомлялося, що у Сумах з 22 березня по 5 квітня буде запроваджено "двотижневий тайм-аут", аби відтермінувати жорсткий локдаун.

Нагадаємо, Чернігів вирішив посилити карантин з понеділка, 5 квітня. У місті вирішили ввести проїзд у громадському транспорті за перепустками, як це зробили в Києві.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України КарантинСуми
Читайте також
Спецперепустка на транспорт у Києві: як отримати і чи потрібно платити за проїзд
Полтавська область ввела жорсткий карантин: що під забороною
Прогноз погоди