В Сумах в ТРЦ и на автовокзале открыли пункт COVID-тестирования

Уже в полночь субботы Сумы и область окажутся в "красной" зоне карантина . Учитывая новые ограничения, в городе решили открыть пункты быстрого тестирования на коронавирус.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумской городской совет .

Так, в торгово-развлекательном центре "Киев" будет работать круглосуточный пункт экспресс-тестирования на COVID-19.

Провериться на коронавирус можно будет и на автовокзале (с 8:00 до 20:00), а также в лаборатории на улице Покровской (с 8:00 до 19:00).

В то же время в городе продолжают работать пункты и центры вакцинации: