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У Сумах в ТРЦ та на автовокзалі відкрили пункт COVID-тестування

Автор: Дмитро Левицький

Вже опівночі суботи Суми та область опиняться у "червоній" зоні карантину. З огляду на нові обмеження, у місті вирішили відкрити пункти швидкого тестування на коронавірус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську міську раду.

Так, в торгово-розважальному центрі "Київ" буде працювати цілодобовий пункт експрес-тестування на COVID-19.

Перевіритися на коронавірус можна буде і на автовокзалі (з 8:00 до 20:00), а також в лабораторії на вулиці Покровській (з 8:00 до 19:00).

Водночас у місті продовжують працювати пункти та центри вакцинації:

  • ТРЦ "Київ" - з 9:00 до 13:00, з 14:00 до 17:00;
  • ТРЦ "Мануфактура" - з 10:00 до 14:00;
  • ТЦ "Епіцентр" - з 9:00 до 14:00.
  • КНП "ЦПМСД №1" - з 9:00 до 14:00;
  • КНП "ЦПМСД №2" - з 9:00 до 13:00.
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СумиКоронавірус