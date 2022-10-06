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У Сумській області вводять масковий режим: названо дату

Фото: у Сумській області вводять масковий режим (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Сумській області, починаючи з п'ятниці, 7 жовтня, діятиме масковий режим на тлі збільшення випадків захворювань на COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.

За його словами, питання щодо запровадження маскового режиму в області було обговорено під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"У нас в області прийнято рішення щодо введення маскового режиму. Дуже прошу кожного мешканця області максимально дотримуватись протиепідемічних заходів, користуватися масками та антисептиками", - зазначив Живицький.

Він зазначив, що в області вже є летальні випадки від ускладнень, спричинених коронавірусом.

Нагадаємо, раніше головний санлікар України Ігор Кузін заявляв, що в Україні не вводитимуть загальнонаціональний локдаун через початок нової хвилі COVID-19.

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