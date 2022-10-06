У Сумській області вводять масковий режим: названо дату

За його словами, питання щодо запровадження маскового режиму в області було обговорено під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"У нас в області прийнято рішення щодо введення маскового режиму. Дуже прошу кожного мешканця області максимально дотримуватись протиепідемічних заходів, користуватися масками та антисептиками", - зазначив Живицький.

Він зазначив, що в області вже є летальні випадки від ускладнень, спричинених коронавірусом.