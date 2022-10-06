В Сумской области вводят масочный режим: названа дата

По его словам, вопрос о введении масочного режима в области был обсужден во время заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"У нас в области принято решение по введению масочного режима. Очень прошу каждого жителя области максимально придерживаться противоэпидемических мер, пользоваться масками и антисептиками", - отметил Живицкий.

Он отметил, что в области уже есть летальные случаи от осложнений, вызванных коронавирусом.