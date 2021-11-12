Вышел на улицу без паспорта в карантин. В Сумской области мужчину оштрафовали на 17 тысяч гривен

В Сумской области суд наложил штраф на мужчину, который выйдя на улицу не взял с собой паспорт. Инцидент произошел в селе Хмелев Роменского района Сумской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на запись в Едином реестре судебных решений.
Как стало известно, 1 ноября мужчину остановили правоохранители с просьбой предоставить документ удостоверяющий личность, однако он его при себе не имел. Дело было передано в суд и уже 8 ноября Роменский горрайонный суд принял решение о взыскании штрафа за нарушение правил карантина - 17 тысяч гривен.
Сообщается, что согласно карантинному постановлению Кабмина, украинцам запрещено находиться на улице без одного из этих документов:
Мужчину признали виновным, поэтому теперь он обязан заплатить 17 тысяч гривен штрафа, а также 454 гривны судебного сбора. Если же он не согласен с решением суда, то имеет право обжаловать данное решение на протяжении 10 дней.
Напомним, Сумская область находится в "красной" зоне карантина с 23 октября. Всего же по состоянию на 12 ноября в "красную" зону перевели уже 17 областей и Киев. В красном уровне эпидопасности вводятся максимальные ограничения, но с преимуществами для вакцинированных.