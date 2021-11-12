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Вышел на улицу без паспорта в карантин. В Сумской области мужчину оштрафовали на 17 тысяч гривен

Автор: РБК-Украина

В Сумской области суд наложил штраф на мужчину, который выйдя на улицу не взял с собой паспорт. Инцидент произошел в селе Хмелев Роменского района Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на запись в Едином реестре судебных решений.

Как стало известно, 1 ноября мужчину остановили правоохранители с просьбой предоставить документ удостоверяющий личность, однако он его при себе не имел. Дело было передано в суд и уже 8 ноября Роменский горрайонный суд принял решение о взыскании штрафа за нарушение правил карантина - 17 тысяч гривен.

Сообщается, что согласно карантинному постановлению Кабмина, украинцам запрещено находиться на улице без одного из этих документов:

  • удостоверяющих личность,
  • подтверждающих гражданство или специальный статус,
  • удостоверения о взятии на учет бездомного лица,
  • справки об обращении за защитой в Украине.

Мужчину признали виновным, поэтому теперь он обязан заплатить 17 тысяч гривен штрафа, а также 454 гривны судебного сбора. Если же он не согласен с решением суда, то имеет право обжаловать данное решение на протяжении 10 дней.

Напомним, Сумская область находится в "красной" зоне карантина с 23 октября. Всего же по состоянию на 12 ноября в "красную" зону перевели уже 17 областей и Киев. В красном уровне эпидопасности вводятся максимальные ограничения, но с преимуществами для вакцинированных.

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Сумская областьКарантин