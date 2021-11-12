Вышел на улицу без паспорта в карантин. В Сумской области мужчину оштрафовали на 17 тысяч гривен

В Сумской области суд наложил штраф на мужчину, который выйдя на улицу не взял с собой паспорт. Инцидент произошел в селе Хмелев Роменского района Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на запись в Едином реестре судебных решений .

Как стало известно, 1 ноября мужчину остановили правоохранители с просьбой предоставить документ удостоверяющий личность, однако он его при себе не имел. Дело было передано в суд и уже 8 ноября Роменский горрайонный суд принял решение о взыскании штрафа за нарушение правил карантина - 17 тысяч гривен.

Сообщается, что согласно карантинному постановлению Кабмина, украинцам запрещено находиться на улице без одного из этих документов:

удостоверяющих личность,

подтверждающих гражданство или специальный статус,

удостоверения о взятии на учет бездомного лица,

справки об обращении за защитой в Украине.

Мужчину признали виновным, поэтому теперь он обязан заплатить 17 тысяч гривен штрафа, а также 454 гривны судебного сбора. Если же он не согласен с решением суда, то имеет право обжаловать данное решение на протяжении 10 дней.