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Вийшов на вулицю без паспорта в карантин. У Сумській області чоловіка оштрафували на 17 тисяч гривень

Автор: РБК-Україна

У Сумській області суд наклав штраф на чоловіка, який вийшовши на вулицю не взяв із собою паспорт. Інцидент стався в селі Хмелів Роменського району Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на запис в Єдиному реєстрі судових рішень.

Як стало відомо, 1 листопада чоловіка зупинили правоохоронці з проханням надати документ, що засвідчує особу, однак він його при собі не мав. Справу було передано до суду і вже 8 листопада Роменський міський районний суд прийняв рішення про стягнення штрафу за порушення правил карантину - 17 тисяч гривень.

Повідомляється, що згідно з карантинною постановою Кабміну, українцям заборонено перебувати на вулиці без одного з цих документів:

  • засвідчуючих особу,
  • підтверджуючих громадянство або спеціальний статус,
  • посвідченням про взяття на облік бездомної особи,
  • довідки про звернення за захистом в Україні.

Чоловіка визнали винним, тому тепер він зобов'язаний заплатити 17 тисяч гривень штрафу, а також 454 гривні судового збору. Якщо ж він не згоден з рішенням суду, то має право оскаржити дане рішення протягом 10 днів.

Нагадаємо, Сумська область знаходиться в "червоній" зоні карантину з 23 жовтня. Всього ж станом на 12 листопада у "червону" зону перевели вже 17 областей і Київ. У червоному рівні епідопасності вводяться максимальні обмеження, але з перевагами для вакцинованих.

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Сумская областьКарантин