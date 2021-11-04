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В Сумской области продлили работу школ на дистанционке: названа дата

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Четверг 04 ноября 2021 17:43
В Сумской области продлили работу школ на дистанционке: названа дата Фото: В Сумской области продлили работу школ на дистанционке (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Сумской области приняли решение продлить дистанционное обучение для учеников 1-11 классов. Школьники продолжат учиться дистанционно до 14 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сумской ОГА.

Такое решение было принято областной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций во время внеочередного заседания.

Директор Департамента образования и науки ОГА Виктория Гробова сообщила, что на сегодняшний день в области болеют 218 детей и 277 педагогов.

Напомним, ранее Главный санврач Украины Игорь Кузин раскритиковал дистанционное обучение в школах, которые отвечают требованиям карантина.

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