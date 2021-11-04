У Сумській області продовжили роботу шкіл на дистанційці: названо дату

У Сумській області прийняли рішення продовжити дистанційне навчання для учнів 1-11 класів. Школярі продовжать навчатися дистанційно до 14 Листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу сумської ОДА .

Таке рішення було прийнято обласною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під час позачергового засідання.

Директор Департаменту освіти і науки ОДА Вікторія Гробова повідомила, що на сьогоднішній день в області хворіють 218 дітей і 277 педагогів.