У Сумській області продовжили роботу шкіл на дистанційці: названо дату
Фото: у Сумській області продовжили роботу шкіл на дистанційці (Getty Images)
У Сумській області прийняли рішення продовжити дистанційне навчання для учнів 1-11 класів. Школярі продовжать навчатися дистанційно до 14 Листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу сумської ОДА.
Таке рішення було прийнято обласною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під час позачергового засідання.
Директор Департаменту освіти і науки ОДА Вікторія Гробова повідомила, що на сьогоднішній день в області хворіють 218 дітей і 277 педагогів.
Нагадаємо, раніше головний санлікар України Ігор Кузін розкритикував дистанційне навчання в школах, які відповідають вимогам карантину.