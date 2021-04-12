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Суми можуть ввести локдаун, але є умова

Новость на русском → Суми, Понеділок 12 квітня 2021 10:48
Суми можуть ввести локдаун, але є умова Фото: у Сумах можуть ввести локдаун (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Місцева влада Сум може ввести жорсткий карантин. Локдаун можуть ввести у разі відсутності на цьому тижні зменшення захворюваності на COVID-19.

Про це заявив міський голова Олександр Лисенко на оперативній нараді, повідомляє Sumy Post.

Начальник міськвідділу охорони здоров’я Олена Чумаченко повідомила, що без динаміки покращення залишається показник завантаженості ліжок з киснем.

Мер міста, в свою чергу, допустив введення жорсткого карантину у місті. Влада буде спостерігати за динамікою захворюваності та рівнем госпіталізації.

"Ми майже на піку, нам треба на цьому піку довго не знаходитися. На жаль ті заходи, які ми робимо не дають потрібного результату, тому цей тиждень для нас як екзамен", - зазначив Лисенко.

Зазначимо, що з 3 по 11 квітня у місті ввели додаткові карантинні обмеження. Зокрема, заборонили відвідування місць відпочинку, відвідування всіх закладів освіти.

Нагадаємо, у центрі міста Суми дотримання маскового режиму контролюють патрульні поліцейські.

Зазначимо, три області України на межі потрапляння в "червону" зону карантину.

РБК-Україна писало, що в Міністерстві охорони здоров'я розповіли, які можуть бути обмеження на Великдень.

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